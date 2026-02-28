Рейтинг@Mail.ru
В центре Тегерана прогремели три взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
09:33 28.02.2026 (обновлено: 10:25 28.02.2026)
В центре Тегерана прогремели три взрыва, сообщили СМИ
В центре Тегерана прогремели три взрыва, сообщили СМИ

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Звуки трех взрывов были слышны в центральной части Тегерана, передает агентство Fars.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
"Три взрыва слышны в центральной части Тегерана", - говорится в сообщении.
По информации агентства, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики. Как передает другое агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе - Пастур в Тегеране.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США предстоит принять большое и непростое решение в связи с переговорами по иранской ядерной программе.
Также он заявил, что недоволен ходом переговоров между представителями США и Ирана.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио
Вчера, 00:39
 
