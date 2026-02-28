https://ria.ru/20260228/tegeran-2077349645.html
В центре Тегерана прогремели три взрыва, сообщили СМИ
Звуки трех взрывов были слышны в центральной части Тегерана, передает агентство Fars. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
тегеран (город)
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
