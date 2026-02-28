Рейтинг@Mail.ru
23:30 28.02.2026 (обновлено: 23:35 28.02.2026)
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана

Tasnim: верховный лидер Ирана уверенно руководит ситуацией на поле боя

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису Хаменеи.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали, что Хаменеи якобы погиб.
"Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
