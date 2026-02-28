https://ria.ru/20260228/tasnim-2077547709.html
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису...
2026-02-28T23:30:00+03:00
2026-02-28T23:30:00+03:00
2026-02-28T23:35:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана
Tasnim: верховный лидер Ирана уверенно руководит ситуацией на поле боя