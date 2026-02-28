https://ria.ru/20260228/tasnim-2077490437.html
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву, пишет Tasnim
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву, пишет Tasnim
Военные Ирана нанесли удар по израильской столице Тель-Авиву, утверждает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 28.02.2026
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву, пишет Tasnim
Tasnim: иранские военные нанесли ракетный удар по Тель-Авиву