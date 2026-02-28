https://ria.ru/20260228/stubby-2077451888.html
Стубб прокомментировал удары США по Ирану
Стубб прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Стубб прокомментировал удары США по Ирану
Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары по Ирану, заявил, что США в основном действуют за рамками международного права. РИА Новости, 28.02.2026
Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары по Ирану, заявил, что США в основном действуют за рамками международного права.
"В настоящее время мы видим, как Соединенные Штаты в основном действуют за рамками традиционного международного права", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.
Финский президент добавил, что обычно обоснование подобных атак запрашивалось либо у
ООН
, либо у союзников.
"Сейчас же по этому поводу практически ничего не спрашивалось... Это скорее прямая дипломатия между Соединенными Штатами и
Ираном
, и я почти уверен, что президент (
США
Дональд - ред.) Трамп не будет привлекать к этому никаких посредников", - отметил Стубб.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В
Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
© AP Photo
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
© Getty Images
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
