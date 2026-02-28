Стубб прокомментировал удары США по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары по Ирану, заявил, что США в основном действуют за рамками международного права.

"В настоящее время мы видим, как Соединенные Штаты в основном действуют за рамками традиционного международного права", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.

Финский президент добавил, что обычно обоснование подобных атак запрашивалось либо у ООН , либо у союзников.

"Сейчас же по этому поводу практически ничего не спрашивалось... Это скорее прямая дипломатия между Соединенными Штатами и Ираном , и я почти уверен, что президент ( США Дональд - ред.) Трамп не будет привлекать к этому никаких посредников", - отметил Стубб.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.