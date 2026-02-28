Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией - РИА Новости, 28.02.2026
15:45 28.02.2026
Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией
Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии и России сейчас носят "прагматичный характер" - поддерживается взаимодействие пограничных... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
россия
финляндия
хельсинки
2026
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией

Стубб: отношения Финляндии и России носят прагматичный характер

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии и России сейчас носят "прагматичный характер" - поддерживается взаимодействие пограничных структур, дипломатические миссии ведут диалог с министерствами иностранных дел.
"Cейчас наши отношения в основном носят прагматичный характер и основаны на официальных контактах, что, по сути, означает, что наши пограничники ведут диалог с российскими пограничниками. Наши дипломатические миссии ведут диалог с нашими министерствами иностранных дел. Таким образом, эти отношения поддерживаются", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти
25 февраля, 19:35
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти
25 февраля, 19:35
Говоря о возобновлении двусторонних отношений с Россией и многосторонних переговоров, Стубб заявил, что они должны быть "тщательно скоординированы с европейцами".
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов. Президент Финляндии Стубб, в свою очередь, заявлял, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
1 апреля 2025, 10:01
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
1 апреля 2025, 10:01
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
