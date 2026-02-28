Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией

«

"Cейчас наши отношения в основном носят прагматичный характер и основаны на официальных контактах, что, по сути, означает, что наши пограничники ведут диалог с российскими пограничниками. Наши дипломатические миссии ведут диалог с нашими министерствами иностранных дел. Таким образом, эти отношения поддерживаются", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.