Президент Финляндии заявил о прагматичных отношениях с Россией

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии и России сейчас носят "прагматичный характер" - поддерживается взаимодействие пограничных структур, дипломатические миссии ведут диалог с министерствами иностранных дел.
«
"Cейчас наши отношения в основном носят прагматичный характер и основаны на официальных контактах, что, по сути, означает, что наши пограничники ведут диалог с российскими пограничниками. Наши дипломатические миссии ведут диалог с нашими министерствами иностранных дел. Таким образом, эти отношения поддерживаются", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.
Говоря о возобновлении двусторонних отношений с Россией и многосторонних переговоров, Стубб заявил, что они должны быть "тщательно скоординированы с европейцами".
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов. Президент Финляндии Стубб, в свою очередь, заявлял, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
