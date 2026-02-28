Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары США и Израиля по Ирану, заявил, что риск эскалации в регионе очень высок.
«
"Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.
Стубб добавил, что Финляндия следит за ситуацией.
«
"Это также отражение нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжение войны, которую мы видели в прошлом году", - сказал он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
6 июля 2025, 22:31