Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/stubb-2077426096.html
Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану
Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары США и Израиля по Ирану, заявил, что риск эскалации в регионе очень высок. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:56:00+03:00
2026-02-28T14:56:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c5f2042c9c14e34dfee42d74a2bdd027.jpg
https://ria.ru/20260228/mid-2077385545.html
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549488.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af695f961ec2cc141c326505759bb0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент Финляндии прокомментировал удары США и Израиля по Ирану

Стубб: риск эскалации на Ближнем Востоке очень высок

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары США и Израиля по Ирану, заявил, что риск эскалации в регионе очень высок.
«
"Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок", - сказал Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
Вчера, 12:17
Стубб добавил, что Финляндия следит за ситуацией.
«
"Это также отражение нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжение войны, которую мы видели в прошлом году", - сказал он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удары США и Израиля
6 июля 2025, 22:31
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала