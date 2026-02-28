https://ria.ru/20260228/stolknovenie-2077469294.html
В Финском заливе столкнулись грузовые суда
В Финском заливе столкнулись грузовые суда
Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух грузовых судов в Финском заливе, пострадавших нет, загрязнения не зафиксированы, сообщила...
финский залив
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух грузовых судов в Финском заливе, пострадавших нет, загрязнения не зафиксированы, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Двадцать восьмого февраля в акватории Финского залива
произошло столкновение двух грузовых судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды не зафиксированы", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что суда находятся на якорной стоянке в районе столкновения. Устанавливается наличие возможных повреждений.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.