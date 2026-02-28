Рейтинг@Mail.ru
В Финском заливе столкнулись грузовые суда - РИА Новости, 28.02.2026
17:14 28.02.2026
В Финском заливе столкнулись грузовые суда
В Финском заливе столкнулись грузовые суда
В Финском заливе столкнулись грузовые суда

В Финском заливе столкнулись два грузовых судна

Акватория Финского залива
Акватория Финского залива. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух грузовых судов в Финском заливе, пострадавших нет, загрязнения не зафиксированы, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Двадцать восьмого февраля в акватории Финского залива произошло столкновение двух грузовых судов. По предварительным данным, пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов и загрязнение окружающей среды не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суда находятся на якорной стоянке в районе столкновения. Устанавливается наличие возможных повреждений.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
