В Абу-Даби прогремели взрывы
В столице ОАЭ Абу-Даби слышны взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2026
