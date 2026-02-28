Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби прогремели взрывы
12:20 28.02.2026 (обновлено: 14:26 28.02.2026)
В Абу-Даби прогремели взрывы
В столице ОАЭ Абу-Даби слышны взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2026
абу-даби
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
абу-даби
оаэ
абу-даби, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Абу-Даби, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В столице ОАЭ Абу-Даби слышны взрывы, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Несколько раз были взрывы, сначала один, потом через минут 5-10 еще парочка, но уже более глухих как будто", - сказал очевидец, проживающий в Абу-Даби.
Абу-ДабиОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала