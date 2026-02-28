Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле

"Мы обеспокоены тем, что если раньше в ресторанах взимали сервисный сбор в размере 10-12%, иногда обозначая это в меню, то теперь они могли отменить сбор, но подняли цены на тот же процент – это можно выяснить, если вы регулярно ходите в заведение, а туристы там, как правило, впервые. Или же вам приносят счет и говорят, что, к примеру, за хлеб, который вам принесли якобы бесплатно, надо заплатить", - рассказал Кочал.