Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле

СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Иностранных туристов в Стамбуле могут обмануть в некоторых ресторанах, включая в счет скрытые сборы в нарушение закона, рассказал РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.
Министерство торговли Турции сообщило в конце января о нововведении: теперь рестораны и кафе не могут взимать с клиентов "обязательные" чаевые, сервисный сбор или подобную им плату. Клиенты оплачивают теперь лишь те услуги и продукты, которые им предоставили, чаевые полностью на усмотрение покупателя.
"Мы обеспокоены тем, что если раньше в ресторанах взимали сервисный сбор в размере 10-12%, иногда обозначая это в меню, то теперь они могли отменить сбор, но подняли цены на тот же процент – это можно выяснить, если вы регулярно ходите в заведение, а туристы там, как правило, впервые. Или же вам приносят счет и говорят, что, к примеру, за хлеб, который вам принесли якобы бесплатно, надо заплатить", - рассказал Кочал.
По словам Кочала, туристам стоит немедленно направлять жалобы в его организацию и министерство торговли, подкрепив их чеками и другими подтверждающими документами.
"Официально сборы отменены, но данное явление вполне может иметь место, особенно в популярных туристических районах. Мы немедленно проведем инспекцию, если туристы, особенно русскоговорящие, обратятся к нам с жалобой", - пообещал руководитель организации.
Сервисный сбор стал практически повсеместным явлением в ресторанах в центре Стамбула, популярных среди туристов. Нередко его включали в счет и в фешенебельных ресторанах, в том числе включенных в списки Michelin. Помимо сервисного сбора, в счет включали и так называемый kuver - сбор за закуски, которые клиент изначально не заказывал, к примеру, хлеб с оливками, при этом сумма сбора была значительно выше себестоимости закусок.