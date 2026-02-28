Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:58 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/stambul-2077344785.html
Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле
Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле
Иностранных туристов в Стамбуле могут обмануть в некоторых ресторанах, включая в счет скрытые сборы в нарушение закона, рассказал РИА Новости глава турецкой... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:58:00+03:00
2026-02-28T08:58:00+03:00
туризм
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_48c35e54c95689bd80a7f5a9161203b1.jpg
https://ria.ru/20260228/egipet-2077343338.html
https://ria.ru/20260228/otpusk-2077327649.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5206afa95462942eda591f559cc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция
Туризм, Стамбул, Турция
Россиянам рассказали, как туристов обманывают в ресторанах в Стамбуле

РИА Новости: иностранных туристов в Стамбуле могут обманывать ресторанах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 28 фев – РИА Новости. Иностранных туристов в Стамбуле могут обмануть в некоторых ресторанах, включая в счет скрытые сборы в нарушение закона, рассказал РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.
Министерство торговли Турции сообщило в конце января о нововведении: теперь рестораны и кафе не могут взимать с клиентов "обязательные" чаевые, сервисный сбор или подобную им плату. Клиенты оплачивают теперь лишь те услуги и продукты, которые им предоставили, чаевые полностью на усмотрение покупателя.
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Подорожание виз не отпугнет туристов, считает египетский чиновник
08:44
"Мы обеспокоены тем, что если раньше в ресторанах взимали сервисный сбор в размере 10-12%, иногда обозначая это в меню, то теперь они могли отменить сбор, но подняли цены на тот же процент – это можно выяснить, если вы регулярно ходите в заведение, а туристы там, как правило, впервые. Или же вам приносят счет и говорят, что, к примеру, за хлеб, который вам принесли якобы бесплатно, надо заплатить", - рассказал Кочал.
По словам Кочала, туристам стоит немедленно направлять жалобы в его организацию и министерство торговли, подкрепив их чеками и другими подтверждающими документами.
"Официально сборы отменены, но данное явление вполне может иметь место, особенно в популярных туристических районах. Мы немедленно проведем инспекцию, если туристы, особенно русскоговорящие, обратятся к нам с жалобой", - пообещал руководитель организации.
Сервисный сбор стал практически повсеместным явлением в ресторанах в центре Стамбула, популярных среди туристов. Нередко его включали в счет и в фешенебельных ресторанах, в том числе включенных в списки Michelin. Помимо сервисного сбора, в счет включали и так называемый kuver - сбор за закуски, которые клиент изначально не заказывал, к примеру, хлеб с оливками, при этом сумма сбора была значительно выше себестоимости закусок.
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц
03:38
 
ТуризмСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала