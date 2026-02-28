Рейтинг@Mail.ru
В США работают группы по противодействию терроризму на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
23:41 28.02.2026
В США работают группы по противодействию терроризму на фоне ударов по Ирану
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что оперативные группы по противодействию терроризму работают по всей Америке на фоне ударов США по Ирану. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, израиль, кэш патель, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Кэш Патель, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что оперативные группы по противодействию терроризму работают по всей Америке на фоне ударов США по Ирану.
"Наши объединённые оперативные группы по противодействию терроризму по всей стране работают в круглосуточном режиме, как и всегда, для выявления и пресечения любых потенциальных угроз на территории страны", - написал Патель в соцсети X.
В Нью-Йорке оцепили башню Трампа
Вчера, 22:06
Как заявил глава ФБР, он ранее дал указание подразделениям по борьбе с терроризмом и разведке перейти в состояние повышенной готовности и мобилизовать все необходимые вспомогательные силы безопасности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СМИ: ряд командиров КСИР и чиновников погибли при ударах по Ирану
Вчера, 13:21
 
В миреСШАИранИзраильКэш ПательФБРВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
