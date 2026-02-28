В США работают группы по противодействию терроризму на фоне ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что оперативные группы по противодействию терроризму работают по всей Америке на фоне ударов США по Ирану.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.