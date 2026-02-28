В США работают группы по противодействию терроризму на фоне ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что оперативные группы по противодействию терроризму работают по всей Америке на фоне ударов США по Ирану.
Как заявил глава ФБР, он ранее дал указание подразделениям по борьбе с терроризмом и разведке перейти в состояние повышенной готовности и мобилизовать все необходимые вспомогательные силы безопасности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.