США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости.
США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства страны, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Fox News
со ссылкой на американского чиновника.
"Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил мне, что правительство Соединённых Штатов согласно с оценкой Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи, а также 5–10 других высших иранских руководителей, которые все находились на совещании в комплексе зданий в Тегеране в субботу утром. Высший командующий КСИР также убит", - написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>