Рейтинг@Mail.ru
США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 28.02.2026 (обновлено: 23:49 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ssha-2077547426.html
США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX
США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX - РИА Новости, 28.02.2026
США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX
США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства страны, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Fox News со... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:29:00+03:00
2026-02-28T23:49:00+03:00
в мире
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_0:130:2490:1531_1920x0_80_0_0_24bfbad918f48f3abfac89cc3b51c6a7.jpg
https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077550376.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467314_139:0:2352:1660_1920x0_80_0_0_4f3678e3ac92420dd759f25849918770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран
В мире, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран
США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX

FOX: США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства страны, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.
"Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил мне, что правительство Соединённых Штатов согласно с оценкой Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи, а также 5–10 других высших иранских руководителей, которые все находились на совещании в комплексе зданий в Тегеране в субботу утром. Высший командующий КСИР также убит", - написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана
Вчера, 23:42
 
В миреСШААли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала