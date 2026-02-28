США полагают, что Хаменеи погиб при израильском ударе, сообщил FOX

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства страны, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства страны, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

"Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил мне, что правительство Соединённых Штатов согласно с оценкой Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи, а также 5–10 других высших иранских руководителей, которые все находились на совещании в комплексе зданий в Тегеране в субботу утром. Высший командующий КСИР также убит", - написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.