Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Белый дом опубликовал снимки президента США Дональда Трампа, наблюдающего за атакой на Иран из своего имения во Флориде, и вице-президента Джей Ди Вэнса, который следил за происходящим из Белого дома.
На опубликованных пресс-службой американского лидера снимках Трамп находится в оперативном штабе с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, начальником объединенного комитета штабов Дэном Кейном и главой своего аппарата Сюзан Уайлс. Трамп на фотографиях в той же белой кепке с надписью USA, в которой выступал в ходе видеообращения о начале атаки.
На других распространенных кадрах виден Вэнс, который находится в Белом доме вместе с директором национальной разведки Тулси Габбард, а также министрами энергетики и финансов Крисом Райтом и Скоттом Бессентом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
