Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран
23:24 28.02.2026 (обновлено: 23:48 28.02.2026)
Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран
Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран
Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран

Белый дом показал, как Трамп и Вэнс следили за атакой на Иран

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Белый дом опубликовал снимки президента США Дональда Трампа, наблюдающего за атакой на Иран из своего имения во Флориде, и вице-президента Джей Ди Вэнса, который следил за происходящим из Белого дома.
На опубликованных пресс-службой американского лидера снимках Трамп находится в оперативном штабе с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, начальником объединенного комитета штабов Дэном Кейном и главой своего аппарата Сюзан Уайлс. Трамп на фотографиях в той же белой кепке с надписью USA, в которой выступал в ходе видеообращения о начале атаки.
На других распространенных кадрах виден Вэнс, который находится в Белом доме вместе с директором национальной разведки Тулси Габбард, а также министрами энергетики и финансов Крисом Райтом и Скоттом Бессентом.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМарко РубиоПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
