Reuters: США предлагали Ирану вечное бесплатное ядерное топливо

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в ходе переговоров с Ираном якобы предложили Тегерану вечное бесплатное предоставление ядерного топлива, но Исламская Республика настаивала на сохранении собственных возможностей, пишет агентство США в ходе переговоров с Ираном якобы предложили Тегерану вечное бесплатное предоставление ядерного топлива, но Исламская Республика настаивала на сохранении собственных возможностей, пишет агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

"Высокопоставленный чиновник администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа: США предложили Ирану бесплатное ядерное топливо навсегда, но Иран настаивал на собственных возможностях обогащения", - говорится в публикации.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.