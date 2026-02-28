Рейтинг@Mail.ru
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
23:04 28.02.2026 (обновлено: 23:08 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ssha-2077542209.html
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль
Крупнейший авиаперевозчик United Airlines сообщил РИА Новости об отмене рейсов из США в Тель-Авив и обратных до 6 марта, в Дубай - до 4 марта. РИА Новости, 28.02.2026
сша, united airlines, тель-авив, дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
США, United Airlines, Тель-Авив, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль

United Airlines отменил рейсы из США в Израиль до 6 марта

© AP Photo / Julio CortezСамолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Крупнейший авиаперевозчик United Airlines сообщил РИА Новости об отмене рейсов из США в Тель-Авив и обратных до 6 марта, в Дубай - до 4 марта.
"В связи с закрытием воздушного пространства в регионе United отменяет рейсы из США в Тель-Авив до 6 марта, как и связанные с ними обратные. Рейсы в Дубай также отменены до 4 марта, как и связанные с ними обратные", - сообщили в авиакомпании.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СШАUnited AirlinesТель-АвивДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
