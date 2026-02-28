https://ria.ru/20260228/ssha-2077542209.html
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль
Крупнейший авиаперевозчик United Airlines сообщил РИА Новости об отмене рейсов из США в Тель-Авив и обратных до 6 марта, в Дубай - до 4 марта. РИА Новости, 28.02.2026
United Airlines отменил рейсы из США в Израиль до 6 марта