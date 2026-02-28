Рейтинг@Mail.ru
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ssha-2077540398.html
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом - РИА Новости, 28.02.2026
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом
США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих военных баз в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:54:00+03:00
2026-02-28T22:54:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427492_33:74:3492:2020_1920x0_80_0_0_e29f52ba464aaad1205d88f556e9a29f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427492_441:0:3134:2020_1920x0_80_0_0_ae9441b92e72c35e01a301682e2fef15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом

WSJ: США ранее не сталкивались с такими масштабными атаками на базы за рубежом

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте удара в Манаме, Бахрейн
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих военных баз в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
«
"США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих зарубежных баз", - отметил газете американский чиновник, добавив, что американские военные были готовы к атакам.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала