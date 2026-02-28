https://ria.ru/20260228/ssha-2077540398.html
WSJ: США ранее не сталкивались с таким числом атак на базы за рубежом
США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих военных баз в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2026
сша
иран
израиль
