США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios
Совместная военная кампания США и Израиля по нанесению ударов по Ирану рассчитана как минимум на пять дней, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:36:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
