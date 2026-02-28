Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 28.02.2026 (обновлено: 22:50 28.02.2026)
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios - РИА Новости, 28.02.2026
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios
Совместная военная кампания США и Израиля по нанесению ударов по Ирану рассчитана как минимум на пять дней, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
специальная военная операция на украине
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios

Axios: США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Совместная военная кампания США и Израиля по нанесению ударов по Ирану рассчитана как минимум на пять дней, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам собеседника, план операции "предусматривает масштабную бомбардировочную кампанию, продолжительность которой может составить не менее пяти суток".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Большинство американцев не одобряют удары по Ирану, показал опрос
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
