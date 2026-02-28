https://ria.ru/20260228/ssha-2077535507.html
Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Хаменеи
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было... РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Хаменеи
