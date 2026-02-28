Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Хаменеи
22:29 28.02.2026
Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Хаменеи
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было...
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тегеран (город)
в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нетаньяху заявил о разрушении резиденции Хаменеи

Нетаньяху заявил о разрушении резиденции верховного лидера Ирана Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи разрушена, а также выразил сомнения, что после этого можно было выжить.
"Мы разрушили резиденцию Хаменеи", - сказал Нетаньяху в обращении к нации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
Вчера, 22:17
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиБиньямин НетаньяхуАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
