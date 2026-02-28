https://ria.ru/20260228/ssha-2077525760.html
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
Целями ударов Соединенных Штатов в рамках операции против Ирана стали объекты командования корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО, площадки... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
CENTCOM: целями США в Иране являются объекты командования КСИР