Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
21:24 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ssha-2077525760.html
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Целями ударов Соединенных Штатов в рамках операции против Ирана стали объекты командования корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО, площадки запуска дронов и аэродромы, заявило в субботу центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Целями являлись объекты командования и контроля корпуса стражей Исламской революции, средства противовоздушной обороны Ирана, места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также военные аэродромы", - говорится в сообщении командования.
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
