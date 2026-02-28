Рейтинг@Mail.ru
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 28.02.2026
21:17 28.02.2026 (обновлено: 21:22 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ssha-2077524321.html
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 28.02.2026
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что ущерб военным объектам США после ответных ударов со стороны Ирана минимален и не повлиял на ход операции... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:17:00+03:00
2026-02-28T21:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077523836.html
https://ria.ru/20260228/magate-2077494122.html
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Министерство обороны США, Израиль, Вооруженные силы США
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM

CENTCOM: удары Ирана по объектам США не повлияли на ход операции Пентагона

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что ущерб военным объектам США после ответных ударов со стороны Ирана минимален и не повлиял на ход операции Пентагона.
"Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на проведение операций", - говорится в заявлении CENTCOM.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в CENTCOM
Вчера, 21:14
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МАГАТЭ призвало к сдержанности из-за ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 19:07
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАМинистерство обороны СШАИзраильВооруженные силы США
 
 
