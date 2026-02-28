https://ria.ru/20260228/ssha-2077524321.html
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что ущерб военным объектам США после ответных ударов со стороны Ирана минимален и не повлиял на ход операции... РИА Новости, 28.02.2026
CENTCOM: удары Ирана по объектам США не повлияли на ход операции Пентагона