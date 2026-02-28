США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в CENTCOM

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Силы США на Ближнем Востоке отразили сотни ракет и беспилотников Ирана, потерь среди американских военнослужащих нет, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"После первой волны ударов США и союзников силы CENTCOM успешно отразили сотни иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сообщений о потерях или ранениях, связанных с боевыми действиями, со стороны США не поступало", - говорится в сообщении командования.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
