США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в CENTCOM
21:14 28.02.2026 (обновлено: 21:20 28.02.2026)
США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в CENTCOM
в мире
сша
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
в мире, сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, израиль
В мире, США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Израиль
США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в CENTCOM

CENTCOM: США отразили сотни ракет Ирана на Ближнем Востоке

Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Силы США на Ближнем Востоке отразили сотни ракет и беспилотников Ирана, потерь среди американских военнослужащих нет, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"После первой волны ударов США и союзников силы CENTCOM успешно отразили сотни иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сообщений о потерях или ранениях, связанных с боевыми действиями, со стороны США не поступало", - говорится в сообщении командования.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранИзраиль
 
 
