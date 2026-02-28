Рейтинг@Mail.ru
В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе - РИА Новости, 28.02.2026
21:11 28.02.2026
В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе
В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе - РИА Новости, 28.02.2026
В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе
Предупреждение минтранса США в связи с началом масштабной военной активности в регионе Персидского залива действует до 7 марта, следует из предупреждения,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:11:00+03:00
2026-02-28T21:11:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
персидский залив
в мире, сша, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе

США продлили предупреждение о военной активности в Персидском заливе до 7 марта

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение минтранса США в связи с началом масштабной военной активности в регионе Персидского залива действует до 7 марта, следует из предупреждения, опубликованного ведомством.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Двадцать восьмого февраля в перечисленных выше географических районах началась значительная военная активность. Рекомендуется, чтобы суда по возможности держались подальше от этого района... Срок действия этого предупреждения автоматически истекает 7 марта 2026 года", - говорится в уведомлении.
Предупреждение касается акваторий Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов и Аравийского моря.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран нанес удары по 14 базам США
Иран нанес удары по 14 базам США
Вчера, 19:14
 
В миреСШАИранПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
