В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение минтранса США в связи с началом масштабной военной активности в регионе Персидского залива действует до 7 марта, следует из предупреждения, опубликованного ведомством.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Двадцать восьмого февраля в перечисленных выше географических районах началась значительная военная активность. Рекомендуется, чтобы суда по возможности держались подальше от этого района... Срок действия этого предупреждения автоматически истекает 7 марта 2026 года", - говорится в уведомлении.
Предупреждение касается акваторий Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов и Аравийского моря.
Иран нанес удары по 14 базам США
Вчера, 19:14