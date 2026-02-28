В США продлили предупреждение из-за военной активности в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Предупреждение минтранса США в связи с началом масштабной военной активности в регионе Персидского залива действует до 7 марта, следует из предупреждения, опубликованного ведомством.

"Двадцать восьмого февраля в перечисленных выше географических районах началась значительная военная активность. Рекомендуется, чтобы суда по возможности держались подальше от этого района... Срок действия этого предупреждения автоматически истекает 7 марта 2026 года", - говорится в уведомлении.