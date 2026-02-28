Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 28.02.2026 (обновлено: 22:43 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ssha-2077513141.html
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США
По меньшей мере 201 человек погиб, 747 пострадали в Иране после атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:39:00+03:00
2026-02-28T22:43:00+03:00
в мире
красный полумесяц
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077515052_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_75034e581d1dc9422145f9508f633eb6.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077515052_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e178d6c8f75785109630ac2f4ee445e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красный полумесяц, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Красный полумесяц, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США

В Иране сообщили о минимум 201 погибшем и 747 раненных в ходе атаки США

© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANAПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере 201 человек погиб, 747 пострадали в Иране после атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
"К настоящему моменту 747 человек получили ранения, 201 погиб", - приводит агентство Mehr заявление Красного полумесяца Ирана.
Отмечается, что иранские спасатели зафиксировали попадания в 24 провинциях Ирана из 31.
Агентство также передает о гибели в городе Шахин-Деж на северо-западе Ирана трех "басиджей" - представителей "мобилизационных сил" из числа добровольцев, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и иранскими силовиками.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреКрасный полумесяцИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала