В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране сообщили о минимум 201 погибшем в ходе атаки США
По меньшей мере 201 человек погиб, 747 пострадали в Иране после атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
2026-02-28T20:39:00+03:00
2026-02-28T20:39:00+03:00
2026-02-28T22:43:00+03:00
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере 201 человек погиб, 747 пострадали в Иране после атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
"К настоящему моменту 747 человек получили ранения, 201 погиб", - приводит агентство Mehr заявление Красного полумесяца Ирана.
Отмечается, что иранские спасатели зафиксировали попадания в 24 провинциях Ирана из 31.
Агентство также передает о гибели в городе Шахин-Деж на северо-западе Ирана трех "басиджей" - представителей "мобилизационных сил" из числа добровольцев, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и иранскими силовиками.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>