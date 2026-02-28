Рейтинг@Mail.ru
Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией - РИА Новости, 28.02.2026
20:36 28.02.2026
Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией
Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией - РИА Новости, 28.02.2026
Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией
Четыре военно-транспортных самолета ВВС Соединенных Штатов находятся в небе над Израилем и Иорданией на фоне ударов США и Израиля по Ирану и последующей... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
Новости
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией

РИА Новости: четыре самолета ВВС США находятся в небе над Израилем и Иорданией

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Четыре военно-транспортных самолета ВВС Соединенных Штатов находятся в небе над Израилем и Иорданией на фоне ударов США и Израиля по Ирану и последующей эскалации, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее РИА Новости сообщали о том, что три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в направлении Аммана, а еще один направлялся к Саудовской Аравии.
Как показывает анализ маршрутов полета, по состоянию на 20.05 мск, один из двух Boeing KC-46A Pegasus вылетел из Иордании, развернулся в районе израильского аэропорта "Бен-Гурион" и находится недалеко от побережья Израиля по направлению к Газе. Другой такой самолет также вылетел из Иордании и направляется в сторону акватории Израиля.
При этом третий KC-46A Pegasus включил трекер, находясь над побережьем Израиля и, судя по всему, направляется также в сторону аэропорта. Четвертый же борт начал показывать свой маршрут начиная у границы Израиля и направляется, предположительно, в сторону "Бен-Гуриона".
Доступные данные о маршрутах всех четырех самолетов позволяют предположить, что их маршрут идет по кругу и проходит через небо над иорданским городом Азрак, потом идет через аэропорт "Бен-Гурион" к акватории Израиля, потом направляется к южной границе государства и по ней возвращается в иорданию, пересекая границу где-то в районе израильского поселения Цофар.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль, сообщают СМИ
В миреИзраильСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
