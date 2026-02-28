Четыре грузовых борта ВВС США заметили в небе над Израилем и Иорданией

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Четыре военно-транспортных самолета ВВС Соединенных Штатов находятся в небе над Израилем и Иорданией на фоне ударов США и Израиля по Ирану и последующей эскалации, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Ранее РИА Новости сообщали о том, что три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в направлении Аммана , а еще один направлялся к Саудовской Аравии

Как показывает анализ маршрутов полета, по состоянию на 20.05 мск, один из двух Boeing KC-46A Pegasus вылетел из Иордании , развернулся в районе израильского аэропорта "Бен-Гурион" и находится недалеко от побережья Израиля по направлению к Газе. Другой такой самолет также вылетел из Иордании и направляется в сторону акватории Израиля.

При этом третий KC-46A Pegasus включил трекер, находясь над побережьем Израиля и, судя по всему, направляется также в сторону аэропорта. Четвертый же борт начал показывать свой маршрут начиная у границы Израиля и направляется, предположительно, в сторону "Бен-Гуриона".

Доступные данные о маршрутах всех четырех самолетов позволяют предположить, что их маршрут идет по кругу и проходит через небо над иорданским городом Азрак, потом идет через аэропорт "Бен-Гурион" к акватории Израиля, потом направляется к южной границе государства и по ней возвращается в иорданию, пересекая границу где-то в районе израильского поселения Цофар.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока