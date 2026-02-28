Аракчи обвинил США и Израиль в атаке на гражданские объекты

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль атаковали ряд оборонительных и гражданских объектов в различных городах Ирана, тем самым грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность страны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое есть в распоряжении РИА Новости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Сегодня, 28 февраля 2026 года, Соединенные Штаты и израильский режим вопиющим образом нарушили национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, осуществив удары по ряду оборонительных объектов и гражданских объектов в различных городах нашей страны", - говорится в письме Аракчи.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
14 июня 2025, 16:16