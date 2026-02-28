Аракчи обвинил США и Израиль в атаке на гражданские объекты

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль атаковали ряд оборонительных и гражданских объектов в различных городах Ирана, тем самым грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность страны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое есть в распоряжении РИА Новости.