18:35 28.02.2026
Аракчи обвинил США и Израиль в атаке на гражданские объекты
в мире, сша, иран, израиль, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи обвинил США и Израиль в атаке на гражданские объекты

РИА Новости: Аракчи обвинил США и Израиль в атаке на гражданские объекты

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль атаковали ряд оборонительных и гражданских объектов в различных городах Ирана, тем самым грубо нарушив суверенитет и территориальную целостность страны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое есть в распоряжении РИА Новости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Сегодня, 28 февраля 2026 года, Соединенные Штаты и израильский режим вопиющим образом нарушили национальный суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, осуществив удары по ряду оборонительных объектов и гражданских объектов в различных городах нашей страны", - говорится в письме Аракчи.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранИзраильАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
