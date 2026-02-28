Fox News: США впервые применили в боевых условиях дроны-камикадзе

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

© REUTERS / Majid Asgaripour

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в ходе массированных ударов по Ирану впервые применили в боевых условиях дроны-камикадзе, сообщил в субботу телеканал США в ходе массированных ударов по Ирану впервые применили в боевых условиях дроны-камикадзе, сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Военные США в рамках данных ударов применили ряд новых разновидностей вооружений: так, впервые в боевых условиях были применены дроны-камикадзе", - говорится в сообщении канала.

Собеседники телеканала сообщили, что удары наносили по "высокоприоритетным целям", включая объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военно-морскую инфраструктуру и "подземные объекты", предположительно связанные с ядерной программой.

Один из неназванных американских чиновников заявил, что США "фактически подавили иранскую систему ПВО". По его словам, операция носит многодневный характер и охватывает сотни целей, а ответ Ирана был "неэффективным".

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.