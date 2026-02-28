https://ria.ru/20260228/ssha-2077476427.html
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США - РИА Новости, 28.02.2026
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанесли удар по кораблю США, следует из заявления пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2026
сша
в мире
иран
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
КСИР сообщил о ракетном ударе по корабельной цели США