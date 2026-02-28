Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
17:34 28.02.2026 (обновлено: 17:50 28.02.2026)
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанесли удар по кораблю США, следует из заявления пресс-службы...
2026
КСИР сообщил об ударе по корабельной цели США

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана нанесли удар по кораблю США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Вспомогательный корабль ВМС США… получил серьёзное повреждение от ракет КСИР", - говорится в заявлении, его приводит иранское агентство YJC.
КСИР отмечает, что в будущем продолжит наносить ракетные удары и совершать атаки при помощи БПЛА и по другим объектам ВМС США.
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
