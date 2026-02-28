В конгрессе США были удивлены масштабами ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Один из членов так называемой "группы восьми" в конгрессе США, куда входят наиболее влиятельные законодатели обеих палат, заявил о своем удивлении масштабами ударов США по Ирану, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.
«
"У нас не было ни малейшего намёка на то, что удары будут такими масштабными и что выбор целей будет столь широким", - цитирует CBS слова законодателя.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
