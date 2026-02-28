Рейтинг@Mail.ru
Трамп проинформировал конгресс о планах по Ирану до атаки, заявил спикер
16:53 28.02.2026
Трамп проинформировал конгресс о планах по Ирану до атаки, заявил спикер
Трамп проинформировал конгресс о планах по Ирану до атаки, заявил спикер - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп проинформировал конгресс о планах по Ирану до атаки, заявил спикер
ТРАМП ДЕТАЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ЛИДЕРОВ КОНГРЕССА О ВОЗМОЖНЫХ ПЛАНАХ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ - СПИКЕР ДЖОНСОН
2026-02-28T16:53:00+03:00
2026-02-28T16:53:00+03:00
в мире
2026
1920
1920
true
Трамп проинформировал конгресс о планах по Ирану до атаки, заявил спикер

Джонсон: Трамп сообщил конгрессу о планах по Ирану за несколько дней до атаки

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ТРАМП ДЕТАЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ЛИДЕРОВ КОНГРЕССА О ВОЗМОЖНЫХ ПЛАНАХ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ - СПИКЕР ДЖОНСОН

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
