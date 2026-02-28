Рейтинг@Mail.ru
Атаки США на Иран будут в центре внимания Совета МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 28.02.2026
16:06 28.02.2026 (обновлено: 16:16 28.02.2026)
Атаки США на Иран будут в центре внимания Совета МАГАТЭ, заявил Ульянов
Американская и израильская агрессия против Ирана будет в центре внимания сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявил постпред России при международных организациях РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Иран, США, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Американская и израильская агрессия против Ирана будет в центре внимания сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Безусловно, американская и израильская агрессия против Ирана будет в центре внимания сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая начнется в понедельник", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
