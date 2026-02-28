https://ria.ru/20260228/ssha-2077435356.html
Иран назвал операцию против США "Правдивое обещание 4"
Иран назвал свою ответную операцию против США и Израиля "Правдивое обещание 4", сообщает агентство IRNA. РИА Новости, 28.02.2026
