Лавров осудил неспровоцированную агрессию США против Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран, говорится... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:17:00+03:00
2026-02-28T15:17:00+03:00
2026-02-28T16:19:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
аббас аракчи
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
сша
