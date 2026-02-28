Рейтинг@Mail.ru
15:07 28.02.2026 (обновлено: 15:10 28.02.2026)
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике

Ледовый аэродром в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия открыта к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе с США на основе принципов взаимного учета интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе и с США, на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал Корчунов.
Он добавил, что российская сторона считает важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 18.30.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики
