https://ria.ru/20260228/ssha-2077429751.html
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике - РИА Новости, 28.02.2026
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике
Россия открыта к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе с США на основе принципов взаимного учета интересов, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:07:00+03:00
2026-02-28T15:07:00+03:00
2026-02-28T15:10:00+03:00
россия
николай корчунов
арктика
сша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044377286_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_1ad35f14e14b30981af756f07613f5f3.jpg
https://ria.ru/20260228/rossija-2077344159.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044377286_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_4d16ceb80375807270c82d7a3a3f4854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай корчунов, арктика, сша, общество
Россия, Николай Корчунов, Арктика, США, Общество
Российский посол рассказал о возможной кооперации с США по Арктике
Российский посол Корчунов: РФ открыта к кооперации с США по Арктике
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия открыта к взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе с США на основе принципов взаимного учета интересов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Открыты к взаимовыгодной кооперации в Арктике
, в том числе и с США
, на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал Корчунов
.
Он добавил, что российская сторона считает важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 18.30.