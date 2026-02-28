Рейтинг@Mail.ru
МИД Кубы осудил атаки Израиля и США на Иран
14:41 28.02.2026 (обновлено: 16:21 28.02.2026)
МИД Кубы осудил атаки Израиля и США на Иран
МИД Кубы осудил атаки Израиля и США на Иран
Атаки Израиля и США на Иран являются безответственными действиями, которые подрывают международный мир и безопасность, заявил в субботу министр иностранных дел...
МИД Кубы осудил атаки Израиля и США на Иран

МИД Кубы: атаки Израиля и США на Иран являются безответственными

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Атаки Израиля и США на Иран являются безответственными действиями, которые подрывают международный мир и безопасность, заявил в субботу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Эти безответственные действия подрывают международный мир и безопасность, являют собой явное нарушение международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении Паррильи в социальной сети Х.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
