США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД
14:24 28.02.2026
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД
Ответственность за негативные последствия агрессии против Ирана целиком и полностью лежит на США и Израиле, которые стремятся уничтожить иранское руководство,... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД

МИД: ответственность за последствия агрессии против Ирана лежит на США и Израиле

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ответственность за негативные последствия агрессии против Ирана целиком и полностью лежит на США и Израиле, которые стремятся уничтожить иранское руководство, заявил МИД РФ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе", - говорится в комментарии сайте министерства.
Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто: разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму, подчеркнул МИД.
"Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них", - отметило министерство.
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
