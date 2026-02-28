https://ria.ru/20260228/ssha-2077418323.html
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД - РИА Новости, 28.02.2026
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД
Ответственность за негативные последствия агрессии против Ирана целиком и полностью лежит на США и Израиле, которые стремятся уничтожить иранское руководство,
США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ответственность за негативные последствия агрессии против Ирана целиком и полностью лежит на США и Израиле, которые стремятся уничтожить иранское руководство, заявил МИД РФ.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
"Вашингтон и Тель-Авив
в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе", - говорится в комментарии
сайте министерства.
Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто: разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму, подчеркнул МИД.
"Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них", - отметило министерство.