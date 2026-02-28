США и Израиль стремятся уничтожить руководство Ирана, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ответственность за негативные последствия агрессии против Ирана целиком и полностью лежит на США и Израиле, которые стремятся уничтожить иранское руководство, заявил МИД РФ.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

"Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе", - говорится в комментарии сайте министерства.

Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто: разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму, подчеркнул МИД.