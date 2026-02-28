Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жертв среди военнослужащих США в связи с операцией против Ирана нет - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 28.02.2026 (обновлено: 13:50 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ssha-2077409546.html
СМИ: жертв среди военнослужащих США в связи с операцией против Ирана нет
СМИ: жертв среди военнослужащих США в связи с операцией против Ирана нет - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: жертв среди военнослужащих США в связи с операцией против Ирана нет
Жертв среди американских военнослужащих в связи с начавшейся операцией против Ирана на данный момент нет, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:47:00+03:00
2026-02-28T13:50:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155696/59/1556965968_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_4c709da3eba6aae6496d87dc6fef396b.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077408503.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155696/59/1556965968_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ca3e71059438d1988d3de618ca75f98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: жертв среди военнослужащих США в связи с операцией против Ирана нет

Axios: среди военнослужащих США нет жертв из-за операции против Ирана

© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Жертв среди американских военнослужащих в связи с начавшейся операцией против Ирана на данный момент нет, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
"По состоянию на данный момент потерь среди военнослужащих США нет", — приводит журналист слова источника.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х
Вчера, 13:42
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала