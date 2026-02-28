https://ria.ru/20260228/ssha-2077407597.html
СМИ назвали одну из целей ударов США по Ирану
СМИ назвали одну из целей ударов США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ назвали одну из целей ударов США по Ирану
Одной из целей ударов США в рамках операции против Ирана является штаб-квартира ВМС страны, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. РИА Новости, 28.02.2026
СМИ назвали одну из целей ударов США по Ирану
Fox News: целью ударов США по Ирану является штаб ВМС страны