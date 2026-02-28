https://ria.ru/20260228/ssha-2077378913.html
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
Fox News назвал цели ударов США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
Целями ударов США по Ирану стали здание парламента, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:56:00+03:00
2026-02-28T11:56:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077378432_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddd9b79a74da0076eca7728e0f9932e5.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077378432_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_f22c7362cc0d14f316c4e3df95784945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Министерство обороны США
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
Fox News: целями ударов США по Ирану стали парламент и "комплекс аятоллы"