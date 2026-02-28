Рейтинг@Mail.ru
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
11:56 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
Fox News назвал цели ударов США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Fox News назвал цели ударов США по Ирану
Целями ударов США по Ирану стали здание парламента, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии,... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Министерство обороны США
Fox News назвал цели ударов США по Ирану

Fox News: целями ударов США по Ирану стали парламент и "комплекс аятоллы"

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Целями ударов США по Ирану стали здание парламента, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии, сообщает в субботу Fox News, который озвучил в прямом эфире список целей США.
По словам ведущего телеканала, первой целью стал "комплекс аятоллы". Также, как утверждается, были проведены кибератаки на иранские новостные агентства, включая IRNA.
Официального подтверждения данной информации со стороны Пентагона или Белого дома на момент публикации не поступало.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Вчера, 10:20
 
