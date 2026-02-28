https://ria.ru/20260228/ssha-2077363540.html
США начали масштабную операцию против Ирана, заявил Трамп
США начали масштабную операцию против Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
США начали масштабную операцию против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:40:00+03:00
2026-02-28T10:40:00+03:00
2026-02-28T11:42:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077374694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb23db51131103e318e5c51fa2993fc8.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077374694_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e90cfe1d15118f0e20a66104ad8114d4.jpg
Трамп: США начали масштабную операцию против Ирана
Трамп: США начали масштабную операцию против Ирана
2026-02-28T10:40
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США начали масштабную операцию против Ирана, заявил Трамп
Трамп заявил о начале масштабной военной операции США против Ирана