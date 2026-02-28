https://ria.ru/20260228/ssha-2077362204.html
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщили СМИ
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщили СМИ
США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:34:00+03:00
2026-02-28T10:34:00+03:00
2026-02-28T10:34:00+03:00
в мире
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355570_0:1:1911:1075_1920x0_80_0_0_7c031c47d4d7ef27283434fd19f7b014.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355570_207:0:1640:1075_1920x0_80_0_0_ad3b1a2091b74c827f5f15ab84e3ca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран
США наносят удары по Ирану с воздуха и моря, сообщили СМИ
Reuters: США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря