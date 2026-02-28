https://ria.ru/20260228/ssha-2077360975.html
США ожидают более масштабной атаки по Ирану, чем в июне, пишут СМИ
США ожидают более масштабной атаки по Ирану, чем в июне, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
США ожидают более масштабной атаки по Ирану, чем в июне, пишут СМИ
Американские должностные лица ожидают, что новая атака по Ирану окажется значительно более масштабной, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:27:00+03:00
2026-02-28T10:27:00+03:00
2026-02-28T10:27:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355570_0:1:1911:1075_1920x0_80_0_0_7c031c47d4d7ef27283434fd19f7b014.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077355570_207:0:1640:1075_1920x0_80_0_0_ad3b1a2091b74c827f5f15ab84e3ca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, обострение ситуации на ближнем востоке
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Обострение ситуации на Ближнем Востоке
США ожидают более масштабной атаки по Ирану, чем в июне, пишут СМИ
NYT: США ожидают более масштабной атаки по Ирану, чем июньские удары