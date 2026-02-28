Глава минздрава США заявил, что 15% американцев наркозависимы

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший заявил, что в США 48 миллионов человек страдают от опиоидной зависимости - это почти 15% населения страны.

По данным статистической службы США, численность населения страны в настоящее время составляет почти 342 миллиона и 360 тысяч человек. Таким образом, исходя из оценки министра здравоохранения, почти 15% американского населения зависимы от опиоидов.