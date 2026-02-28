Рейтинг@Mail.ru
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ssha-2077328755.html
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США - РИА Новости, 28.02.2026
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США
США в настоящее время столкнулись с резким падением уровня рождаемости, заявил американски министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:55:00+03:00
2026-02-28T03:55:00+03:00
в мире
сша
америка
роберт кеннеди
джо роган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983910988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_355404bd623c5ef74c0d0894cdc4675a.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077328632.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983910988_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_edb5a4950e47bffd95178759c73ae3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, роберт кеннеди, джо роган
В мире, США, Америка, Роберт Кеннеди, Джо Роган
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США

Роберт Кеннеди-младший: США столкнулись с резким падением уровня рождаемости

© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди — младший
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди — младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США в настоящее время столкнулись с резким падением уровня рождаемости, заявил американски министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.
"Наш уровень рождаемости просто упал, резко упал в этом году", - сообщил он в подкасте американскому журналисту Джо Рогану.
Как отметил Кеннеди-младший, уровень рождаемости в США сократился со значения 1,9 до 1,75. Чиновник допустил, что исправить ситуацию возможно за счет притока в страну мигрантов.
Он также добавил, что спад рождаемости в Америке негативно сказывается на социальном страховании - и в целом является "плохой" ситуацией.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава
03:53
 
В миреСШААмерикаРоберт КеннедиДжо Роган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала