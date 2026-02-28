https://ria.ru/20260228/ssha-2077328755.html
Кеннеди-младший заявил о резком падении уровня рождаемости в США
США в настоящее время столкнулись с резким падением уровня рождаемости, заявил американски министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 28.02.2026
