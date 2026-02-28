Рейтинг@Mail.ru
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава
03:53 28.02.2026
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава
Власти США работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил глава минздрава страны Роберт... РИА Новости, 28.02.2026
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава

Роберт Кеннеди-младший: в США хотят разрешить лечить военных психоделиками

Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил глава минздрава страны Роберт Кеннеди-младший.
"Все в моем министерстве... очень заинтересованы в том, чтобы разрешить проводить такие исследования (в сфере использования психоделиков - ред.), особенно для военнослужащих, которые получили такие травмы, чтобы они могли получить доступ к этим продуктам", - сказал Кеннеди-младший в подкасте американскому журналисту Джо Рогану.
Он также подчеркнул, что военные США, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать страну ради психоделической терапии. По его словам, солдатам необходимо предоставить доступ к такому лечению внутри Штатов, чтобы им не приходилось ехать за терапией в Мексику и другие страны.
В феврале политик признался, что ранее употреблял наркотики, но уже несколько десятилетий успешно борется с наркозависимостью.
Американские военные в Ираке. 22 марта 2003 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Bloomberg подсчитало, во сколько США обходятся военные кампании за рубежом
17 февраля, 16:56
 
