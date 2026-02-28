В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил глава минздрава страны Роберт Кеннеди-младший.

В феврале политик признался, что ранее употреблял наркотики, но уже несколько десятилетий успешно борется с наркозависимостью.