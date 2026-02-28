https://ria.ru/20260228/ssha-2077328632.html
В США хотят разрешить лечить военных психоделиками, заявил глава минздрава
Власти США работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих, сообщил глава минздрава страны Роберт... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:53:00+03:00
в мире
сша
мексика
роберт кеннеди
джо роган
сша
мексика
В мире, США, Мексика, Роберт Кеннеди, Джо Роган
Роберт Кеннеди-младший: в США хотят разрешить лечить военных психоделиками