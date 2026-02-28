Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока лишь 5,9 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России сдали биометрию, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка.

"Сейчас есть в банке данных Центра биометрических технологий (ЦБТ) содержится лишь 5,9 миллиона данных, из 15 миллионов действующих заемщиков МФО", - сообщили там.

С 1 марта в России микрофинансовые организации начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости ранее в Центре биометрических технологий.

Как отметили в СРО, рынок крайне заинтересован в выполнении требований и поэтому активно работает над мерами, которые позволят реализовать данную инициативу без ущемления прав потребителей, имеющих право на получение ссуды.