https://ria.ru/20260228/sro-2077345111.html
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО
Пока лишь 5,9 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России сдали биометрию, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:08:00+03:00
2026-02-28T09:08:00+03:00
2026-02-28T09:08:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447d3f4ae3f2bc5119b8763249a93aae.jpg
https://ria.ru/20260120/mikozaymy-2069185203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35cf50e3cbc831bcb28f738bec8b34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО
СРО "МиР": пока лишь 5,9 миллиона клиентов МФО в России сдали биометрию
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока лишь 5,9 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России сдали биометрию, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка.
"Сейчас есть в банке данных Центра биометрических технологий (ЦБТ) содержится лишь 5,9 миллиона данных, из 15 миллионов действующих заемщиков МФО", - сообщили там.
С 1 марта в России
микрофинансовые организации начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости ранее в Центре биометрических технологий.
Как отметили в СРО, рынок крайне заинтересован в выполнении требований и поэтому активно работает над мерами, которые позволят реализовать данную инициативу без ущемления прав потребителей, имеющих право на получение ссуды.
"Важно подчеркнуть, что сейчас нет вопроса о неготовности МФК выдавать займы по биометрии, есть вопрос "низкой базы" и отсутствия у клиентов сданных "слепков", - заключили там.