Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/sro-2077345111.html
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО
Пока лишь 5,9 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России сдали биометрию, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:08:00+03:00
2026-02-28T09:08:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_447d3f4ae3f2bc5119b8763249a93aae.jpg
https://ria.ru/20260120/mikozaymy-2069185203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067672058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c35cf50e3cbc831bcb28f738bec8b34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперты рассказали о сдаче биометрии клиентами МФО

СРО "МиР": пока лишь 5,9 миллиона клиентов МФО в России сдали биометрию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заграничные паспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока лишь 5,9 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России сдали биометрию, рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР", объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка.
"Сейчас есть в банке данных Центра биометрических технологий (ЦБТ) содержится лишь 5,9 миллиона данных, из 15 миллионов действующих заемщиков МФО", - сообщили там.
С 1 марта в России микрофинансовые организации начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов в онлайне, рассказали РИА Новости ранее в Центре биометрических технологий.
Как отметили в СРО, рынок крайне заинтересован в выполнении требований и поэтому активно работает над мерами, которые позволят реализовать данную инициативу без ущемления прав потребителей, имеющих право на получение ссуды.
"Важно подчеркнуть, что сейчас нет вопроса о неготовности МФК выдавать займы по биометрии, есть вопрос "низкой базы" и отсутствия у клиентов сданных "слепков", - заключили там.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В России изменятся правила выдачи микрозаймов
20 января, 23:54
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала