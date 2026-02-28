Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 28.02.2026
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО сбили ракету "Фламинго", 10 снарядов HIMARS, 315 беспилотников ВСУ, сообщили в субботу в министерстве обороны России. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:34:00+03:00
2026-02-28T12:34:00+03:00
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили ракету "Фламинго", 10 снарядов HIMARS и 315 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили ракету "Фламинго", 10 снарядов HIMARS, 315 беспилотников ВСУ, сообщили в субботу в министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118121 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27942 танка и других боевых бронированных машин, 1675 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55461 единица специальной военной автомобильной техники.
Заголовок открываемого материала