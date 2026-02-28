https://ria.ru/20260228/sredstva-2077390704.html
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО сбили ракету "Фламинго", 10 снарядов HIMARS, 315 беспилотников ВСУ, сообщили в субботу в министерстве обороны России. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:34:00+03:00
2026-02-28T12:34:00+03:00
2026-02-28T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили ракету "Фламинго" и 315 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили ракету "Фламинго", 10 снарядов HIMARS и 315 БПЛА ВСУ