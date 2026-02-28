МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Сумском направлении украинские боевики тратят снаряды на удары по ложным позициям российских войск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Так, бойцы устанавливают различные макеты и окопные свечи, чтобы они были похожи на действующий пункт управления.

На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшую неделю потери украинской армии на этом участке фронта составили более 1485 военных, пять ББМ, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 хранилища снарядов и материальных средств.