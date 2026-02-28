Рейтинг@Mail.ru
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 28.02.2026 (обновлено: 08:21 28.02.2026)
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении
На Сумском направлении украинские боевики тратят снаряды на удары по ложным позициям российских войск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Новости
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении

РИА Новости: ВСУ бьют по ложным позициям ВС России на Сумском направлении

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Сумском направлении украинские боевики тратят снаряды на удары по ложным позициям российских войск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Так, бойцы устанавливают различные макеты и окопные свечи, чтобы они были похожи на действующий пункт управления.
Украинские военные
ВСУ бросили группу дезертиров и мобилизованных в штурм в Сумской области
25 февраля, 06:38
"ВСУ, в свою очередь, используют по ним дорогостоящие ракеты HIMARS", — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, противник тратит боеприпасы впустую, добавил он.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшую неделю потери украинской армии на этом участке фронта составили более 1485 военных, пять ББМ, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 хранилища снарядов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
Версия 2023.1 Beta
