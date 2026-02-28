https://ria.ru/20260228/spetsoperatsiya-2077330348.html
На Сумском направлении украинские боевики тратят снаряды на удары по ложным позициям российских войск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На Сумском направлении украинские боевики тратят снаряды на удары по ложным позициям российских войск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Так, бойцы устанавливают различные макеты и окопные свечи, чтобы они были похожи на действующий пункт управления.
"ВСУ
, в свою очередь, используют по ним дорогостоящие ракеты HIMARS", — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, противник тратит боеприпасы впустую, добавил он.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За минувшую неделю потери украинской армии на этом участке фронта составили более 1485 военных, пять ББМ, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, три боевые машины РСЗО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 хранилища снарядов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.