Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
Иноагент Любовь Соболь* в последний день февраля была внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
Соболь попала в базу данных "Миротворца" за препятствование деятельности ВСУ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иноагент Любовь Соболь* в последний день февраля была внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
"Миротворец" обвиняет Соболь* в препятствии деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ) и их дискредитации, а также якобы в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Соболь* покинула территорию Российской Федерации в конце 2021 года. 6 мая 2022 года она была внесена в реестр иностранных агентов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России