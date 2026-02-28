Рейтинг@Mail.ru
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
28.02.2026
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
Иноагент Любовь Соболь* в последний день февраля была внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:14:00+03:00
2026-02-28T23:14:00+03:00
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"

Любовь Соболь*
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Любовь Соболь*. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иноагент Любовь Соболь* в последний день февраля была внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
"Миротворец" обвиняет Соболь* в препятствии деятельности вооруженных сил Украины (ВСУ) и их дискредитации, а также якобы в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Соболь* покинула территорию Российской Федерации в конце 2021 года. 6 мая 2022 года она была внесена в реестр иностранных агентов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
Заголовок открываемого материала