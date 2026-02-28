Рейтинг@Mail.ru
12:53 28.02.2026
Суд арестовал обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
2026
Суд арестовал обвиняемых в похищении девочки в Смоленске

СМОЛЕНСК, 28 фев — РИА Новости. Заднепровский районный суд Смоленска арестовал двух обвиняемых в похищении девятилетней девочки.
Первого фигуранта поместили под стражу до 25 апреля, его соучастницу — до 26-го.
Во вторник около 8:00 по московскому времени школьница пошла выгуливать собаку и не вернулась домой. Через два с половиной дня ее нашли в одной из квартир города вместе с похитителем — ранее судимым мужчиной 1983 года рождения. В его машине обнаружили ДНК ребенка. Сожительница обвиняемого проходит по делу как соучастница.
Сама девочка в удовлетворительном состоянии находится в больнице, она не подвергалась насилию. С ней работают психологи.
СК возбудил уголовное дело по статье о похищении человека.
