Суд арестовал обвиняемых в похищении девочки в Смоленске

Во вторник около 8:00 по московскому времени школьница пошла выгуливать собаку и не вернулась домой. Через два с половиной дня ее нашли в одной из квартир города вместе с похитителем — ранее судимым мужчиной 1983 года рождения. В его машине обнаружили ДНК ребенка. Сожительница обвиняемого проходит по делу как соучастница.