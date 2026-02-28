Рейтинг@Mail.ru
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки
10:35 28.02.2026 (обновлено: 14:38 28.02.2026)
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки
Все представители иранского руководства являются целью израильской атаки по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на израильского... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки

12-й канал: все иранские руководители являются целью израильской атаки

Дым над городом Паранд в Иране
Дым над городом Паранд в Иране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : соцсети
Дым над городом Паранд в Иране
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Все представители иранского руководства являются целью израильской атаки по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на израильского чиновника.
"Все представители иранского руководства являются целью атаки", - заявил высокопоставленный израильский чиновник.
Ранее министерство обороны Израиля заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Израиль закрыл воздушное пространство
