https://ria.ru/20260228/smi-2077421046.html
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки
Все представители иранского руководства являются целью израильской атаки по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на израильского... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T14:38:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076092329_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_af144fdefae2a4005341cd227b244055.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-2077354232.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076092329_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_440ffb4f2da90afaa09eddb4d2ab4f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: все иранское руководство является целью израильской атаки
12-й канал: все иранские руководители являются целью израильской атаки