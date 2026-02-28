Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ряд командиров КСИР и чиновников погибли при ударах по Ирану
13:21 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
СМИ: ряд командиров КСИР и чиновников погибли при ударах по Ирану
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ряд командиров КСИР и чиновников погибли при ударах по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на иранский источник утверждает, что ряд командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и чиновников погибли в результате ударов по Ирану.
Израильское министерство обороны в субботу объявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране ввели чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
"Несколько высокопоставленных командиров КСИР и политических чиновников были убиты в ходе ударов США и Израиля", - говорится в сообщении агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
Вчера, 13:19
 
